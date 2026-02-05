le sanzioni stanno diventando insostenibili per la russia di putin

Le sanzioni imposte alla Russia da anni si rivelano sempre più pesanti da sopportare per il paese di Putin. Molti pensavano che fossero inefficaci, ma ora la situazione sembra cambiare. Le restrizioni colpiscono duramente l’economia russa, rendendo difficile per Mosca continuare a sostenere la sua macchina bellica. La Russia cerca di aggirare le sanzioni, ma la pressione internazionale si fa sentire sempre di più.

Per anni le sanzioni contro la Russia sono state raccontate come un’arma spuntata: troppo lente, troppo aggirabili, incapaci di fermare la macchina bellica di Vladimir Putin. A quattro anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina, però, il quadro che emerge dai dati e dalle valutazioni europee è diverso. Secondo David O’Sullivan, inviato speciale dell’Unione europea per le sanzioni, l’impatto sull’economia russa è ormai «significativo» e potrebbe avvicinarsi a un punto di non ritorno. «Le sanzioni non sono una bacchetta magica, e non lo sono mai state», spiega O’Sullivan in un’intervista al Guardian. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Gli Stati Uniti continuano a intensificare la pressione su Cuba.

L’Unione europea ha deciso di intensificare le proprie misure contro la propaganda di Putin in Europa, adottando un nuovo pacchetto di sanzioni.

