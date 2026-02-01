Gli Stati Uniti continuano a intensificare la pressione su Cuba. Washington ha deciso di bloccare tutte le forniture di petrolio all’isola, una mossa che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi economica dell’isola. La decisione ha già suscitato reazioni e preoccupazioni, perché le conseguenze di questa stretta potrebbero essere molto serie per Cuba.

Gli Stati Uniti stanno cercando di bloccare tutte le forniture di petrolio all'isola, e le conseguenze potrebbero essere gravi Nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno aumentato la pressione economica su Cuba, impedendo l’arrivo sull’isola di risorse di vario tipo e soprattutto del petrolio. L’obiettivo esplicito è di strangolare l’economia dell’isola e provocare la caduta del regime che lo governa dal 1959. All’inizio di gennaio, poco dopo l’attacco statunitense contro il Venezuela, Trump aveva minacciato apertamente Cuba ma aveva detto che non c’era bisogno di un attacco militare, perché secondo lui il regime «sembra che stia venendo giù» da solo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le pressioni di Trump su Cuba stanno diventando insostenibili

Approfondimenti su Trump Cuba

Il Messico si appresta a rafforzare i propri legami energetici con Cuba, diventando un importante fornitore di petrolio per l'isola.

In questa puntata di #DimmiLaVerità del 5 gennaio 2026, il deputato Marco Pellegrini del M5s analizza le attuali questioni internazionali legate a Venezuela, Groenlandia e Cuba, con un approfondimento sulle recenti minacce di Donald Trump.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Trump Endorses Rubio as Cuba's President | Firstpost America | N18G

Ultime notizie su Trump Cuba

Argomenti discussi: Minnesota, le pressioni su Trump del mondo degli affari: Il troppo è troppo. E il presidente Usa fa un passo indietro; Groenlandesi in Danimarca, voci contro Trump; Trump sotto pressione cambia passo su Minneapolis: agenti Ice cominciano a lasciare la città. Via Bovino, arriva Homan; Minacce di Trump all'Ue: la Germania è particolarmente vulnerabile, avvertono gli esperti.

Minnesota, le pressioni su Trump del mondo degli affari: «Il troppo è troppo». E il presidente Usa fa un passo indietroSessanta aziende reagiscono alla violenza dell'Ice seguendo il metodo spiegato dal premier canadese Carney nel suo discorso a Davos. A rischio la sopravvivenza stessa delle imprese ... corriere.it

Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne francesi. Parigi: Pressioni inaccettabiliIl Presidente degli Stati Uniti minaccia dazi del 200% dopo il no di Macron al Consiglio di Pace per Gaza. Macron replica: pressioni commerciali ... huffingtonpost.it

Cina: "Pieno sostegno a Cuba contro le pressioni Usa. L'Avana ha il diritto alla sussistenza e allo sviluppo". Ieri Trump ha minacciato di imporre dazi ai Paesi che vendono petrolio all'isola #ANSA - facebook.com facebook

Cina: "Pieno sostegno a Cuba contro le pressioni Usa. L'Avana ha il diritto alla sussistenza e allo sviluppo". Ieri Trump ha minacciato di imporre dazi ai Paesi che vendono petrolio all'isola #ANSA x.com