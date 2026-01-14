Finti incidenti stradali per truffare le assicurazioni | 2 condanne diventano definitive

Sono diventate definitive le condanne relative alla vicenda dei falsi incidenti stradali, una truffa volta a ottenere ingiustamente risarcimenti assicurativi. L'inchiesta ha portato alla condanna di due persone coinvolte in questa frode, evidenziando l'importanza di un sistema di controlli efficace e di un’attenzione costante nel settore assicurativo.

Diventano definitive le condanne per la vicenda dei sinistri stradali falsi messi in scena allo scopo di ottenere indebiti risarcimenti assicurativi. La Corte di Cassazione ha infatti messo la parola fine al procedimento giudiziario, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati e.

