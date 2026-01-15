Quali sono le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026 la classifica di Airline Ratings

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, AirlineRatings ha stilato la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo. La graduatoria include sia le compagnie di servizio completo, con Etihad in prima posizione, sia le low-cost, con HK Express che guida il settore. La presenza della Cina tra le compagnie più sicure segna un elemento di novità in questa classifica, offrendo un quadro aggiornato sulla sicurezza nel settore aeronautico internazionale.

AirlineRatings pubblica la classifica 2026 delle compagnie più sicure: Etihad al primo posto tra le full-service, HK Express guida le low-cost con la Cina che fa il suo ingresso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Quali sono le compagnie aeree più economiche d’Europa nel 2025

Leggi anche: Quali sono le compagnie aeree peggiori al mondo in fatto di spazio per le gambe

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

sono compagnie aeree pi249Quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo per volare? La classifica 2026 - Ha provato a dare una risposta, anche per il 2026, il sito AirlineRatings. tg24.sky.it

sono compagnie aeree pi249Le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026: nella top 25 anche le low cost - Queste sono le compagnie aeree più sicure del 2026: a svelarlo è il report annuale di AirlineRatings che analizza ben 320 vettori ... siviaggia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.