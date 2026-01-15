Quali sono le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026 la classifica di Airline Ratings
Nel 2026, AirlineRatings ha stilato la classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo. La graduatoria include sia le compagnie di servizio completo, con Etihad in prima posizione, sia le low-cost, con HK Express che guida il settore. La presenza della Cina tra le compagnie più sicure segna un elemento di novità in questa classifica, offrendo un quadro aggiornato sulla sicurezza nel settore aeronautico internazionale.
AirlineRatings pubblica la classifica 2026 delle compagnie più sicure: Etihad al primo posto tra le full-service, HK Express guida le low-cost con la Cina che fa il suo ingresso.
Sette compagnie aeree europee figurano nella classifica Top 25 di AirlineRatings, secondo la graduatoria pubblicata quest'anno. x.com
