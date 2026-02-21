Csaba dalla Zorza | Le buone maniere non sono mai facoltative Il vero lusso è il tempo La maternità? Rifarei tutto uguale Oggi si ha paura dell’impegno ma il matrimonio è un contratto

Csaba dalla Zorza ha recentemente sottolineato che le buone maniere sono essenziali e non opzionali. Durante un’intervista, ha dichiarato che il vero lusso consiste nel tempo e che rifarebbe tutto uguale sulla maternità, nonostante la diffidenza verso l’impegno attuale. La conduttrice si è anche soffermata sul rapporto tra matrimonio e responsabilità, evidenziando come le scelte consapevoli siano fondamentali sia in pubblico sia nella vita privata. La sua opinione si inserisce nel dibattito attuale su valori e impegni.

Avere buone maniere oggi cosa significa? «Avere buone maniere significa semplicemente essere educati, rispettare il prossimo e non fare le cose per egoismo, quindi non prevaricare l'altro. Questo vale per tutto: dal non insultare una persona al non agire pensando di essere soli al mondo, per esempio quando occupiamo due posti in metropolitana - uno per noi e uno per la borsa - mentre c'è qualcun altro in piedi. Le buone maniere non sono mai facoltative. L'eleganza, invece, può esserlo. Una persona può decidere di apparire agli altri nel suo modo migliore oppure no». Quindi l'eleganza è una scelta? «Per le signore, per esempio, penso che dopo i trent'anni un po' di trucco possa aiutare.