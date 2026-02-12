Arrivano le antenne 5G in quaranta Comuni comaschi | coperti anche piccoli borghi sotto i 2mila abitanti

In 40 Comuni della provincia di Como arrivano le antenne 5G. La connessione a banda larga si espande anche in piccoli borghi con meno di 2.000 abitanti. Grazie alla tecnologia FWA, molti residenti potranno finalmente navigare a 1 Gbps, migliorando di molto la qualità della rete internet locale. La novità coinvolge sia le grandi città sia le zone più isolate, portando una connessione più stabile e veloce a tutti.

La connessione fissa a 1 Gbps arriva anche in diversi centri della provincia di Como grazie alla tecnologia FWA 5G. Sono attualmente 40 i comuni comaschi coperti dalla nuova infrastruttura, attiva attraverso 11 BTS (stazioni base trasmittenti) distribuite sul territorio. L’intervento riguarda sia località del lago sia comuni dell’entroterra e dell’area montana, con un’attenzione particolare ai piccoli centri. Secondo i dati diffusi, oltre 75 mila residenti nel Comasco possono oggi accedere a una connettività a banda ultra-larga con prestazioni fino a 1 Gbps, paragonabili a quelle disponibili nelle grandi città.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como 5G

Le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle aree boschive della provincia di Como, affinché contrastare lo spaccio di droga.

Fastweb, Vodafone e TIM hanno avviato iniziative di RAN sharing 5G nei piccoli comuni italiani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

ANTENNA 5G, CITTADINI SUL PIEDE DI GUERRA: «NESSUNO CI HA DETTO NIENTE, SPOSTATELA» | 21/08/2025

Ultime notizie su Como 5G

Argomenti discussi: Erbusco, stop ad antenna selvaggia: sul 5G un limite invalicabile; Sacra Famiglia, si accendono le antenne; Pronto, mi senti? La partita delle telefonate in treno è aperta: Italo si affida a Starlink; Nuova antenna in via Cerretta alta: Il Comune non ha poteri reali ma faremo le necessarie verifiche.

Arrivano tre antenne per il 5G. Castelpoggio, Gragnana e Bergiola i siti scelti dalla giunta comunaleI ripetitori realizzati da Inwit Spa servono per la copertura del servizio di telefonia mobile. L’azienda aveva chiesto anche Codena, ma palazzo civico ha dirottato verso aree più idonee. Sono tre i ... lanazione.it

Un regolamento per le antenne 5G. Il Comune media con le societàEmpoli, 27 luglio 2025 – Antenne, dislocazioni e salute dei cittadini. Il consiglio comunale con due delibere, ha approvato il regolamento per l’installazione e il programma degli impianti di ... lanazione.it

Altro che nitriti: ti leggono con due antenne. I cavalli comunicano in silenzio muovendo le orecchie in un arco di 180 gradi. È roba da etologia, non da magia. Quelle orecchie sono laterali e mobili, e in razze come il Quarter Horse arrivano fino a 30 centimetri. - facebook.com facebook