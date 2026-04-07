Lavoro in Romagna 42 mila assunzioni | traina il turismo a Rimini Ma domina il tempo determinato

Secondo le previsioni della Camera di commercio della Romagna, nel secondo trimestre del 2026 ci saranno circa 42 mila nuove assunzioni nella regione. La maggior parte di queste riguarda il settore del turismo, con Rimini che continua a essere il centro principale. Tuttavia, la maggioranza dei contratti stipulati riguarda ancora il tempo determinato, che rappresenta la forma di lavoro più diffusa in questo periodo.

La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il secondo trimestre 2026: sono 42.790 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Il prossimo 5 maggio, l’annuale appuntamento con Romagna: generazioni al lavoro, esplora l’impatto dell’innovazione tecnologica sulle competenze per rigenerare valore. Upskilling e reskilling non sono più opzioni, ma necessità per garantire crescita, competitività e per abilitare verso nuove partnership fondate su persone e competenze. Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il secondo trimestre 2026 sono 42. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Assunzioni SanitaService ad agenzie interinali e con contratti a tempo determinato: “Non sostenibile e pericoloso”Entro il mese di maggio partiranno le procedure concorsuali per infermieri nella Asl Bari e per operatori socio sanitari al Policlinico Riuniti di...

Concorso infermieri 2026 all’Asl Napoli 1, assunzioni a tempo determinato: quando fare domanda e requisitiConcorso pubblico all'Asl Napoli 1 Centro per assumere infermieri e Oss a tempo determinato.

Temi più discussi: Carmelina Fierro è la nuova consigliera di parità effettiva dell'Emilia Romagna; Concorso Inps Inail, in palio 448 posti come Ispettori di Vigilanza: date e prove d'esame; Confindustria Romagna, il 42% delle aziende associate è esportatrice.

Lavoro, calano dimissioni volontarie in Romagna nel 1/o trimestreCalano in Romagna, nel primo trimestre del 2025 le 'dimissioni volontarie'. E' quanto emerge dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna - che copre le province di ... ansa.it

Lavoro, meno dimissioni volontarie in RomagnaCalano in Romagna, nel primo trimestre del 2025 le ’dimissioni volontarie’. È quanto emerge dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna - che copre le province di ... ilrestodelcarlino.it

Incidente sul lavoro a Cittiglio, grave un operaio trasportato in ospedale. - facebook.com facebook

Si ricomincia a parlare di smart working, indicandolo come strumento per gestire una riduzione di costi energetici legati alla crisi che ci aspetta. Come sempre lo SW si traduce in un semplice spostamento del luogo di lavoro, facendo sì che, ad emergenza finit x.com