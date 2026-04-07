Lavoro e inclusione la Regione accelera | contratti riservati per le persone svantaggiate

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato una delibera che prevede l’assegnazione di contratti riservati alle persone svantaggiate, con l’obiettivo di favorire l’inclusione nel mondo del lavoro. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione di Giunta, su proposta dell’assessore alla Salute, Politiche sociali e Disabilità. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di promozione delle pari opportunità attraverso misure concrete.

Nuove indicazioni dalla Giunta regionale per aumentare le opportunità di lavoro per chi è in difficoltà, coinvolgendo enti pubblici e sanità. Le parole dell'assessore Riccardi L’inserimento nel mondo del lavoro come leva concreta per garantire pari opportunità. È questa la direzione indicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la delibera approvata nell’ultima riunione di Giunta su proposta dell’assessore alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi. “Riteniamo che l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate costituisca uno strumento irrinunciabile per garantire l’uguaglianza sostanziale e il sostegno”, ha spiegato l’assessore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Come favorire l’inclusione delle persone disabili nel mondo del lavoro, oltre le barriereLa legislazione in materia si è evoluta nel tempo, passando dal collocamento obbligatorio all’avviamento mirato, un’opportunità per le parti in gioco...

Lavoro e persone disabili. Cooperative sociali in rete nel segno dell’inclusioneDiciotto cooperative sociali del territorio si sono messe in rete con il progetto “Sinergie e Innovazione”.

Temi più discussi: Disabilità e lavoro: l’inclusione è la vera prova della democrazia; Festival del Lavoro: il 21 maggio focus su inclusione con In&Aut; Lavori socialmente utili e inclusione lavorativa: la ricerca Euricse; Inclusione e lavoro, l’assessora Desirè Manca lancia l’Avviso Connetti per rafforzare la mediazione interculturale.

L’Osservatorio per l’Inclusione e l’Accessibilità del CNEL: la sintesi, la mediazione e gli atti concretiDivenuto Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) il 22 settembre 2023, Vincenzo Falabella vi ricopre il ruolo di responsabile ... superando.it

Solopaca, lavoro e inclusione: imprese e istituzioni fanno rete con il progetto FAMIUn territorio che risponde, partecipa e si mette in rete. È il segnale forte emerso dall’incontro Lavoro e Opportunità, promosso dal Comune di Solopaca e dalla Cooperativa San Rocco nell’ambito del ... ntr24.tv

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Maestripieri, Cisl: “Il lavoro ha bisogno di certezze, non servono gli slogan” x.com