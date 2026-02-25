Come favorire l’inclusione delle persone disabili nel mondo del lavoro oltre le barriere

La mancanza di opportunità di lavoro per le persone disabili deriva spesso dalla scarsità di accordi concreti tra le parti coinvolte. Nei Contratti Nazionali, stipulati tra Stato, sindacati e aziende, si definiscono misure concrete per promuovere l’inclusione. Questi accordi nascono dalla volontà delle parti di collaborare, creando obblighi specifici e regole per favorire l’inserimento lavorativo. La loro efficacia dipende dalla volontà di tutti di mettere in pratica gli impegni presi.

di Giuseppe Leocata, medico del lavoro Delle possibilità di lavoro per le persone con disabilità si parla e si discute e si concorda, quando si riesce, nei Contratti Nazionali; questi possono essere definiti come accordi stipulati liberamente tra due o una pluralità di soggetti (Stato, Amministrazioni Pubbliche e Sindacati) al fine di collaborare su progetti comuni e per raggiungere obiettivi condivisi; questi Contratti nascono dall’accordo volontario delle parti, non da una legge imposta, creano obblighi giuridici specifici per le parti contraenti, stabiliscono norme e obblighi specifici per regolare un determinato rapporto, a differenza delle norme stabilite dalla legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro: siglato il protocollo d'intesaIl 20 gennaio a Pisa è stato firmato un protocollo d’intesa per favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in particolare di quelle con maggiori difficoltà di inserimento.

