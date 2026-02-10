La Regione Sicilia mette in campo 200 milioni di euro per sostenere le imprese che vogliono investire nella Super Zes. Il governo di Renato Schifani ha approvato il finanziamento, prelevandolo dal fondo di rotazione del Fesr 2127. Ora le aziende locali potranno accedere a queste risorse per sviluppare nuovi progetti e crescere sul mercato.

Il governo di Renato Schifani ha stanziato 200 milioni di euro dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 2127 per la super Zes in Sicilia. Il provvedimento, che segue l’accordo raggiunto a fine gennaio a Roma tra il presidente della Regione e il ministro agli Affari europei Tommaso Foti, integra le risorse già finanziate dallo Stato e consentirà di ottenere il massimo tasso di contribuzione possibile dal credito d’imposta per finanziare gli investimenti delle aziende nell’Isola. «La super Zes - commenta Schifani - è un’opportunità di sviluppo strategica e irrinunciabile per la nostra economia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Super Zes, la Regione Sicilia stanzia 200 milioni per investimenti delle imprese

Approfondimenti su Super Zes

La Regione Sicilia ha deciso di mettere sul piatto 200 milioni di euro per la Super Zes.

Il governo rafforza la ZES unica in Sicilia, con un investimento di 10 milioni di euro destinati alle imprese che investono nell’isola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Super Zes

Argomenti discussi: Formazione e lavoro, la Regione punta sugli ITS: entro settembre un polo tecnico diffuso.

Super Zes, la Regione stanzia 200 milioni per finanziare gli investimenti delle aziende sicilianeIl governo regionale, nel corso della seduta di giunta di oggi pomeriggio, ha stanziato 200 milioni di euro dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 21/27 per ... ilfattonisseno.it

Super Zes, la Regione Sicilia stanzia 200 milioni per investimenti delle impreseConsentirà di ottenere il massimo tasso di contribuzione possibile dal credito d’imposta per finanziare gli investimenti delle aziende nell’Isola. gazzettadelsud.it

La Super ZES attrae investimenti, ma non basta. Servono infrastrutture, competenze e aree industriali - facebook.com facebook