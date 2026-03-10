Via i rifiuti da Abbadia Lariana | lavori sulla Statale 36 per un giorno intero

Oggi sulla statale 36 tra Abbadia Lariana e il Lago di Como si svolgono lavori di rimozione dei rifiuti. L'intervento interessa l'intera giornata e fa parte di un'operazione di pulizia programmata lungo questa arteria che collega diverse località della zona lecchese. I lavori coinvolgono squadre specializzate che si occupano di eliminare i rifiuti accumulati lungo la strada.

Gli interventi di mercoledì 11 marzo interessano le rampe in direzione Sondrio e Milano tra i chilometri 57,500 e 58,000. Il traffico non subirà interruzioni grazie alla collaborazione con la Provincia di Lecco Continuano gli interventi di pulizia lungo la statale 36 del lago di Como e dello Spluga nel territorio lecchese. Anas ha comunicato che mercoledì 11 marzo saranno effettuati lavori allo svincolo di Abbadia Lariana, organizzati in due turni nell'arco della giornata. L'operazione - fa sapere l'azienda - si inserisce nel più ampio programma di manutenzione che Anas sta portando avanti sulla dorsale olimpica, arteria strategica anche in questo periodo di Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e da anni al centro delle polemiche per il degrado dei rifiuti abbandonati lungo le sue piazzole di sosta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

