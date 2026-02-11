Questa mattina, sulla Statale 36, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sei auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:35, causando lunghe code in direzione Milano. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per ora nessuna notizia di feriti gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, creando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito.

Mattinata difficile sulla Statale 36, dove intorno alle 6:35 si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sei veicoli in direzione Milano. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Seregno e Desio, interessando la corsia centrale e quella di sorpasso, con ripercussioni anche sulla.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Statale 36

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Statale 36

Argomenti discussi: Maxi tamponamento tra sei auto sulla Statale 36: lunghe code verso Milano; Incidente in tangenziale a Modena: Maxi tamponamento tra 15 auto con feriti paralizza il traffico. E in autostrada A1 morto investito un pedone; Maxi tamponamento in A12 tra Rapallo e Chiavari: sei mezzi coinvolti; Salerno, maxi tamponamento sulla tangenziale: coinvolte sei auto.

Incidente, maxi tamponamento tra quatto auto: sei persone ferite. Traffico in tilt e disagi per la viabilitàUDINE - Un botto spaventoso: 4 auto coinvolte in un maxi tamponamento a Udine, 6 le persone soccorse. L'incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, a Udine, in via ... ilgazzettino.it

Maxi tamponamento in A12 tra Rapallo e Chiavari: sei mezzi coinvoltiMaxi tamponamento in A12 tra Rapallo e Chiavari: sei mezzi coinvolti ... msn.com

SESTU: Incidente stradale oggi sulla statale 131, al chilometro 10 in direzione Cagliari. Due i veicoli coinvolti: uno, dopo il tamponamento, si è ribaltato. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi, trasportata in ospedale a bordo di un’am - facebook.com facebook