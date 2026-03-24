Nuovo asfalto sulla Messina-Catania corsie chiuse e deviazioni per oltre 70 chilometri

Sulla strada che collega Messina a Catania sono in corso lavori di asfaltatura che interessano un tratto di oltre 70 chilometri. La viabilità subirà modifiche fino al 29 maggio, con chiusure alternate di alcune corsie, tra cui quella di emergenza, marcia o sorpasso. Per questa ragione, sono state attivate deviazioni e si prevedono disagi in diverse zone dell’autostrada.

Modifiche alla viabilità fino al prossimo maggio. Lavori anche sull'A20 Nuovi lavori sull'A18. Autostrade siciliane comunica modifiche alla viabilità per i prossimi mesi. Fino al 29 maggio è prevista la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, dell'autostrada, nel tratto compreso tra il km. 0+000 e il km. 76+860, in entrambe le direzioni di marcia e relativi svincoli e pertinenze, sia in orario diurno che notturno. E' inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 kmh ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle parzializzazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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