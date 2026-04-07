Continuano i lavori di installazione della banda larga, che stanno causando rallentamenti alle connessioni delle reti più vecchie. Da alcune ore si verificano frequenti interruzioni del servizio Internet, probabilmente legate alle operazioni di cablaggio e configurazione in corso. Gli utenti segnalano difficoltà nel mantenere stabile la connessione, con tempi di risposta più lunghi del solito. La situazione rimane in evoluzione mentre proseguono i lavori nelle aree interessate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesima interruzione alla rete Internet quale probabile conseguenza dei lavori di posizionamento della banda larga. Il servizio risulta interrotto, come già più volte accaduto, nei Comuni di Apice e Buonalbergo. Disservizi anche a Paduli, San Giorgio del Sannio e San Nazzaro. L’interruzione riguarda soprattutto esercizi commerciali e utenze private, mentre sono attive le connessioni con i principali servizi pubblici. Molti cittadini dei comuni citati hanno telefonato alla nostra redazione per segnalare questo nuovo black out e manifestare tutto il loro malcontento per una situazione che non sembra trovare una evoluzione positiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori per la banda larga in progress: rallentano le connessioni delle vecchie reti

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