La mafia fa sentire la sua presenza anche nel settore digitale. Due aziende, sotto amministrazione giudiziaria, sono state coinvolte in indagini che collegano le mani di Cosa nostra al piano strategico banda ultra larga, uno dei grandi progetti finanziati con i fondi del PNRR. L’obiettivo sembra essere controllare anche questa fetta di transizione digitale, come già accaduto con altri grandi lavori pubblici.

Non solo il nuovo Ponte sullo stretto, ora la mafia punta dritto anche al grande progetto della transizione digitale finanziato con i fondi del Pnrr e cioè il Piano strategico banda ultra larga (Bul). E’ uno inedito assoluto a livello nazionale quello che emerge dall’indagine della Dia di Milano coordinata dal colonnello Giuseppe Furciniti. Ed è un inedito che se pur non coinvolgendole direttamente apre uno squarcio sulle modalità di controllo delle società partecipate dal governo italiano che sono garanti del piano strategico per il paese. Per quattro anni, infatti, a partire dal 2022 la Semis srl controllata di fatto dal messinese Mario Aquilia, condannato per mafia e per aver favorito il clan di Barcellona Pozzo di Gotto, seppur già interdetta in via definitiva ha incassato 4,5 milioni di lavori da due società, la Telebit spa e la Inpower Group Consorzio Stabile, che a loro volta avevano ricevuto l’appalto dalla non indagata Open Fiber spa, partecipata per il 60% dal ministero dell’Economia e delle Finanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le mani di Cosa nostra anche sul piano della banda ultra larga. Due spa in amministrazione giudiziaria

A Montecatini Val di Cecina, Open Fiber ha completato la posa della fibra ottica, migliorando la connessione internet nel comune.

