Lavori sulla rete fognaria in via Biella scattano alcune modifiche temporanee alla viabilità

Gli interventi sulla rete fognaria in via Biella comportano modifiche temporanee alla viabilità. Questi lavori, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mirano alla messa in sicurezza, al ripristino e all’adeguamento delle reti di scarico, contribuendo alla tutela del territorio e alla riduzione del rischio idrogeologico. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

La regolamentazione della circolazione sarà attiva esclusivamente in presenza del cantiere e sarà segnalata con apposita cartellonistica collocata in corrispondenza del cantiere Per permettere l'esecuzione delle opere, affidate alla ditta Impresa Biguzzi s.r.l. di Forlimpopoli, da questa mattina al 31 marzo, in via Biella sarà istituito un divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione, sul lato sud della strada, in corrispondenza dell'incrocio con la strada di accesso all'impianto Hera. La regolamentazione della circolazione sarà attiva esclusivamente in presenza del cantiere e sarà segnalata con apposita cartellonistica collocata in corrispondenza del cantiere.

