Lavorare in Toscana | ecco le migliori aziende e perché piacciono ai dipendenti

In Toscana, due aziende si sono classificate tra le migliori ambienti di lavoro in Italia. Si tratta di una multinazionale del settore farmaceutico e di una società attiva nel campo della tecnologia e dell’innovazione. Entrambe sono apprezzate dai dipendenti per la qualità dell’ambiente lavorativo e per le condizioni di benessere offerte. La loro presenza nella graduatoria nazionale mette in luce alcuni aspetti positivi del mondo del lavoro regionale.

Firenze, 7 aprile 2026 – Ci sono due realtà toscane (Eli Lilly e Vianova) tra i 75 migliori ambienti di lavoro italiani, realtà e aziende simbolo di fiducia, innovazione e benessere organizzativo. Questi ultimi, secondo quanto svelato dall’analisi del ranking Best Workplaces Italia 2026 stilato da Great Place to Work Italia, che proprio quest’anno festeggia il suo 25° anniversario, hanno registrato un Trust Index medio, l’indicatore del clima di fiducia di un’organizzazione, pari all’85%, dato in crescita del +1% rispetto al 2025 (84%). Un livello elevato di fiducia dei dipendenti si riflette direttamente sul fatturato aziendale: i “best workplaces italiani” hanno fatto registrare una crescita media dei ricavi, rispetto all’anno precedente, del +20%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavorare in Toscana: ecco le migliori aziende e perché piacciono ai dipendenti Leggi anche: Le 5 migliori aziende in cui lavorare nel 2026 in Emilia-Romagna Le migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2026, la classifica Best WorkplacesDurante un incontro al Teatro Alcione di Milano, Great Place to Work ha svelato la sua classifica dei Best Workplaces in Italia per il 2026, le... Trufas, vinhos e uma das cidades mais elegantes da Itália | Andiamo Piemonte! Argomenti più discussi: Reinserimento al lavoro, la Toscana fa la sua mossa. Al via da domani il Reddito regionale: ecco come funziona; In Toscana prende avvio il reddito regionale di reinserimento, ecco come funziona; ?Tutte le offerte di lavoro per la regione Toscana; Vi svelo il piano per tagliare i tribunali in Toscana: ecco quelli considerati di troppo. Cosa rischia Arezzo. Il web è pieno di avvocati specializzati in diritto scolastico. Avranno capito che è diventato più pericoloso lavorare a scuola che fare rapine. - facebook.com facebook Diploma falso per lavorare a scuola: condannata a risarcire 31mila euro x.com