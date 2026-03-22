Collaboratrice scolastica condannata a restituire poco più di 50mila euro per aver lavorato con un titolo falso

Oggetto del caso in commento è l’accertamento della responsabilità amministrativa di una collaboratrice scolatica per aver percepito indebitamente emolumenti non dovuti e contributi INPSNASPI, in quanto priva del titolo di qualificazione professionale falsamente dichiarato e necessario per potere essere assunta,in base alla ricostruzione effettuata dalla magistratura contabile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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