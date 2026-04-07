Lavatrici frigoriferi lampadine tablet da smaltire | Agrigento è tra le peggiori d' Italia

A Agrigento, la raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), come lavatrici, frigoriferi, lampadine e tablet, ha subito una diminuzione significativa. La regione Sicilia registra una battuta d’arresto nella gestione di questi rifiuti, posizionandosi tra le zone con le performance più basse a livello nazionale. La situazione riguarda i numeri relativi alla raccolta e allo smaltimento di questi materiali.

Brusca frenata della Sicilia nella raccolta differenziata dei Raee, i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’Isola nel 2025 si è fermata a 21.580 tonnellate, registrando un calo dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Una pessima performance arrivata dai numeri in flessione in tutte le province della regione eccetto Palermo. Ma è una crescita quasi obbligata: il capoluogo partiva indietro e continua a rimanervi rispetto a molte altre realtà siciliane. Catania, per esempio, nonostante il calo riesce tuttora a smaltire circa 500 tonnellate in più in maniera corretta. Mentre, dall’altro lato, città come Siracusa, Caltanissetta e Agrigento sono riuscite nell’impresa negativa di peggiorare dati già sconfortanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Ondate di calore e picchi sopra i 35 gradi: Caserta tra le città peggiori d'Italia per il climaIl focus de Il Sole24Ore fotografa il benessere climatico nelle province d’Italia. Nelle pagelle c’è poco da salvare. Le Aquile ormai in caduta libera. Tra i peggiori proprio DonadoniRADUNOVIC 6: non è decisivo come a Bari, anche se in occasione del terzo gol laziale, poi annullato, è protagonista di due ottime parate. Argomenti più discussi: Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Agrigento è tra le peggiori d'Italia; Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Catania migliora ma resta lontana dagli obiettivi europei. Web-lavatrici e frigoriferiSvegliarsi con la musica diffusa in tutta la casa tramite wi-fi, prendere il burro per la colazione da un frigorifero avveniristico, buttare un occhio al tg su una televisione a schermo concavo iper ... ilgazzettino.it Nuove etichette energetiche Ue per elettrodomestici più sostenibili: risparmi in bolletta fino a 285 euroLe nuove etichette, come viene anche spiegato sul sito ufficiale dell’Unione Europea, «si applicheranno inizialmente a quattro categorie di prodotti: frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, ... corriere.it Mi date un idea di un mobile lavabo unito a mobile altro per lavatrici con specchio - facebook.com facebook