Nelle pagelle c’è poco da salvare Le Aquile ormai in caduta libera Tra i peggiori proprio Donadoni
Il nome di Radunovic compare nelle pagelle, ma il portiere non riesce a riproporre le stesse prestazioni di Bari e il suo rendimento si riflette nella sconfitta della squadra. Durante la partita, si distingue per due parate su un tiro di Immobile e Correa, ma non basta a cambiare il risultato finale. Le Aquile continuano a perdere terreno in campionato, con una serie di partite senza vittorie e un morale in calo. Donadoni, tra i peggiori, fatica a trovare soluzioni efficaci per invertire la rotta.
RADUNOVIC 6: non è decisivo come a Bari, anche se in occasione del terzo gol laziale, poi annullato, è protagonista di due ottime parate. RUGGERO 5,5: a fasi alterne, incerto quando si tratta di sostenere la fase offensiva, non poche le imprecisioni sulla pressione avversaria. HRISTOV 5,5: tiene botta per 38', ma non è immune da colpe sul gol del Frosinone con un pasticcio nel controllo in collaborazione con Bellemo. Esce per infortunio (46' MATEJU 6: sprona la truppa inutilmente, disegna un cross perfetto per la testa di Skjellerup). BONFANTI 6: bravo nel posizionamento, decisivo un suo intervento risolutore in un contropiede ciociaro.
“Perché proprio ora”. Caduta Libera, la decisione della produzione su Isobel Kinnear
Da lunedì 2 febbraio, Caduta Libera torna in tv con alcune novità.
Spezia-Frosinone 0-2, Kvernadze e Ghedjemis stendono le Aquile. Le pagelle
Il Frosinone ha vinto 2-0 contro lo Spezia, una vittoria che ha deciso la partita grazie ai gol di Kvernadze e Ghedjemis.
PIOGGIA DI INSUFFICIENZE IN CASA SPEZIA Le pagelle delle Aquile dopo la sconfitta interna contro il Frosinone