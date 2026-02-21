Prenestina auto contro un camion dell' Ama | morta una donna due feriti

Una donna ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite dopo uno scontro tra un'auto e un camion dell'Ama in via Prenestina. La Renault Clio su cui viaggiava ha urtato il veicolo di raccolta rifiuti durante un sorpasso, causando il tragico incidente. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili e i soccorritori.

Una donna è morta in un incidente avvenuto in via Prenestina nel primo pomeriggio. Era a bordo di una Renault Clio che si è scontrata contro un camion dell'Ama per la raccolta della spazzatura. La donna era sul sedilevdel passeggero. Il conducente del mezzo Ama è stato trasportato all'ospedale Pertini ma non è in gravi condizioni. L'uomo alla guida dell'utilitaria, sulla quale viaggiava la vittima, ha 40 anni. È rimasto ferito ed è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata. I vigili urbani del VI Gruppo Torri sono intervenuti per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

