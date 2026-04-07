Lautaro Martinez è il giocatore più importante dell’Inter | c’è un dato che non lascia più alcun dubbio Ecco quale
Lautaro Martinez è considerato il giocatore più importante dell'Inter. Secondo un recente rapporto, ha segnato un numero significativo di gol durante la stagione e ha partecipato attivamente alle azioni offensive della squadra. La sua presenza in campo è costantemente seguita da una valutazione positiva da parte degli addetti ai lavori. Il suo ruolo centrale nella rosa è confermato anche dai numeri di rendimento raccolti nel campionato in corso.
Inter News 24 Lautaro Martinez è il giocatore imprescindibile dell’Inter e c’è un dato che lo dimostra: ecco quale.. Tra i numerosi spunti offerti dal recente 5-2 contro la Roma, uno emerge con una chiarezza disarmante secondo l’analisi di Tuttosport: l’impatto di Lautaro Martinez sull’economia della squadra. I numeri stagionali del «Toro» non sono solo da capocannoniere, ma da vero e proprio amuleto. Con 23 reti complessive tra Inter e Argentina distribuite in 19 diverse partite, tra le 17 in maglia nerazzurra e le 2 con l’Albiceleste, si registra un dato statistico clamoroso, poiché in ognuna di queste gare la squadra del Toro ha sempre vinto. 🔗 Leggi su Internews24.com
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L'Inter è ripartita da Lautaro Martinez. Ma Conte e il Napoli non mollanoSan Siro non urlava così tanto da un’eternità. Una specie di grido liberatorio, viscerale, tutto ciò che mancava da troppo. tuttomercatoweb.com
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Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com