Lautaro Martinez è considerato il giocatore più importante dell'Inter. Secondo un recente rapporto, ha segnato un numero significativo di gol durante la stagione e ha partecipato attivamente alle azioni offensive della squadra. La sua presenza in campo è costantemente seguita da una valutazione positiva da parte degli addetti ai lavori. Il suo ruolo centrale nella rosa è confermato anche dai numeri di rendimento raccolti nel campionato in corso.

Inter News 24 Lautaro Martinez è il giocatore imprescindibile dell’Inter e c’è un dato che lo dimostra: ecco quale.. Tra i numerosi spunti offerti dal recente 5-2 contro la Roma, uno emerge con una chiarezza disarmante secondo l’analisi di Tuttosport: l’impatto di Lautaro Martinez sull’economia della squadra. I numeri stagionali del «Toro» non sono solo da capocannoniere, ma da vero e proprio amuleto. Con 23 reti complessive tra Inter e Argentina distribuite in 19 diverse partite, tra le 17 in maglia nerazzurra e le 2 con l’Albiceleste, si registra un dato statistico clamoroso, poiché in ognuna di queste gare la squadra del Toro ha sempre vinto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez è il giocatore più importante dell’Inter: c’è un dato che non lascia più alcun dubbio. Ecco quale

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Boninsegna incorona Lautaro: «Il rendimento dell’Inter è visceralmente legato a lui, sul suo sorpasso nei miei confronti rispondo così»L'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, commenta così il sorpasso di Lautaro Martinez nei suoi confronti nella classifica marcatori nerazzurra ... calcionews24.com

L'Inter è ripartita da Lautaro Martinez. Ma Conte e il Napoli non mollanoSan Siro non urlava così tanto da un’eternità. Una specie di grido liberatorio, viscerale, tutto ciò che mancava da troppo. tuttomercatoweb.com

Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com