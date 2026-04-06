Allo stadio di San Siro, l’Inter ha ottenuto una vittoria importante grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino ha contribuito in modo decisivo al risultato, portando la squadra più vicina alla conquista dello scudetto. Durante il match, anche l’ex calciatore e commentatore ha sottolineato come Martinez sia uno dei protagonisti più rilevanti in Serie A. La partita ha dimostrato ancora una volta l’impatto del giocatore argentino sulla stagione nerazzurra.

Inter News 24 Inetr Roma, show nerazzurro a San Siro: Lautaro Martinez rientra con una doppietta e trascina verso lo scudetto. La schiacciante vittoria dell’Inter per 5-2 sulla Roma nel posticipo della 31ª giornata ha lasciato poco spazio alle interpretazioni, consolidando il primato della squadra di Cristian Chivu a quota 72 punti. Protagonista assoluto della serata è stato Lautaro Martinez, tornato al centro dell’attacco dopo l’infortunio e subito decisivo con una doppietta che ha aperto e indirizzato il match. Al termine della gara, negli studi di Sky Sport, l’ex rossonero Alessandro Costacurta ha voluto sottolineare l’impatto devastante dell’argentino sugli equilibri del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Roma, Costacurta incorona Lautaro Martinez: «Il giocatore più importante della Serie A»

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