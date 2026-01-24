Università Udine e Kyoto si uniscono nella laurea magistrale

L’Università di Udine e il Kyoto Institute of Technology hanno avviato un programma di doppio titolo di laurea magistrale, rafforzando la collaborazione internazionale. Questa iniziativa permette agli studenti di conseguire una formazione approfondita e riconosciuta in Italia e in Giappone, favorendo lo scambio culturale e accademico tra i due atenei e ampliando le opportunità di sviluppo professionale.

Si estende fino al Giappone il processo di internazionalizzazione dell'Università di Udine. L'Ateneo friulano e il Kyoto Institute of Technology hanno istituito un doppio titolo di laurea magistrale congiunto. Per Udine in "Industrial engineering for sustainable manufacturing", corso del.

