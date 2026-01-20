Teatro | a San Maurizio la comicità raffinata di Francesca Sarteanesi in Sergio
Al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio continua la stagione teatrale organizzata dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva e il supporto di Piemonte dal Vivo. Protagonista di questa serata sarà Francesca Sarteanesi, che presenta
Prosegue la stagione teatrale al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio. Il calendario è organizzato dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, e in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito.Il quinto appuntamento con.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Nuovo appuntamento con il teatro dialettale, torna in scena la comicità della Compagine di San TomèDopo la pausa natalizia, torna in scena la Compagine di San Tomè con il teatro dialettale.
Leggi anche: Tra quiz, varietà e balletti arriva a teatro la comicità dei San Costanzo Show
Argomenti discussi: Teatro: a San Maurizio la comicità raffinata di Francesca Sarteanesi in Sergio; Al Teatro Petrolini Le memorie di un pazzo di Nikolaj Gogol, interpretato da Alfio Maurizio Ricevuto e diretto da Giordano Giannini (R. Montecuccoli); Eventi segnalati dai Comuni; Monza: ricerca di volontari per riaprire le chiese in centro, la proposta del Museo del duomo.
Teatro: a San Maurizio la comicità raffinata di Francesca Sarteanesi in SergioProsegue la stagione teatrale al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio. Il calendario è organizzato dal Teatro delle Selve, con la direzione artistica di Franco Acquaviva, e in ... novaratoday.it
25 Gennaio - Teatro F. Stabile - Potenza Maurizio Casagrande facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.