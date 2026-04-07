Nel 2023, l’attrice ha affrontato quattro interventi chirurgici a causa di un tumore al seno diagnosticato. Dopo la diagnosi, ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia. Ha poi condiviso il suo percorso, parlando del momento più difficile durante il trattamento. La sua esperienza ha attirato l’attenzione sui processi di cura e sulle scelte personali legate alla salute.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L'attrice americana racconta il momento di svolta dopo i quattro interventi: «Mi sono vestita elegante e ho pensato: "Ok, sono al meglio"». E ha ricevuto la proposta di matrimonio. Un racconto che rivela l'importanza dell'immagine di sé nel percorso oncologico Nel 2023 Olivia Munn si è sottoposta a quattro interventi chirurgici dopo che le era stato diagnosticato un cancro al seno. E dopo qualche mese ha trovato il coraggio di raccontare ai fan di essersi sottoposta a una doppia mastectomia. Ora, a tre anni di distanza, l’attrice americana 45enne ha raccontato a People in 10 che, dopo gli interventi, c’è stato un vero punto di svolta nella sua vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice parla del punto di svolta dopo la doppia mastectomia

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