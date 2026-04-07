L' attrice parla del punto di svolta dopo la doppia mastectomia

Da iodonna.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023, l’attrice ha affrontato quattro interventi chirurgici a causa di un tumore al seno diagnosticato. Dopo la diagnosi, ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia. Ha poi condiviso il suo percorso, parlando del momento più difficile durante il trattamento. La sua esperienza ha attirato l’attenzione sui processi di cura e sulle scelte personali legate alla salute.

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