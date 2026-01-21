Ho avuto una paralisi facciale per anni Per un’attrice significa non lavorare Dopo 20 anni di fisioterapia la svolta | lo rivela Sydne Rome

Sydne Rome, ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo, ha condiviso la sua esperienza di una paralisi facciale durata anni, che ha influenzato il suo percorso professionale come attrice. Dopo vent’anni di fisioterapia, ha trovato una svolta significativa. La sua testimonianza offre uno sguardo sulle sfide personali e le difficoltà nel mondo dello spettacolo, evidenziando l’importanza della tenacia e della resilienza.

Sydne Rome è stata ospite a “ La volta buona” di Caterina Balivo, ieri 20 gennaio, per raccontare non solo il suo incidente d’auto, ma anche delle difficoltà che ci sono stati nel campo lavorativo. L’attrice, popolare negli Anni 70 e 80, ha partecipato anche alla serie “Don Matteo”. Nel 2009 l’attrice statunitense è stata coinvolta in un gravissimo incidente stradale mentre era alla guida della sua auto. I freni improvvisamente hanno smesso di funzionare, la macchina fuori controllo si è schiantata contro un albero facendo esplodere l’airbag in pieno viso. A seguito del violento scoppio, Sydne ha riportato una paralisi facciale sul lato sinistro del volto, causata da un danneggiamento nervoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

