L’attaccante ha segnato il suo primo gol con la maglia del Modena durante una giornata difficile per la squadra. La rete di Ambrosino ha portato un risultato positivo in un momento complicato, anche se lui stesso ha dichiarato di aver preferito una vittoria. Il goal rappresenta un passo importante in vista delle prossime partite, che decideranno il prosieguo del campionato.

Primo gol con la maglia del Modena firmata Ambrosino (foto), in un giorno complicato per i canarini. Quella rete ha ridato parzialmente speranza pur in un pomeriggio che poi andrà declinato attentamente in vista dell’ultima fase di campionato. Ad ogni modo, l’ex Napoli, ha trovato finalmente il modo di sbloccarsi e almeno in parte, questa è una soddisfazione: "Sono molto contento – spiega l’attaccante – per il gol, però avrei preferito non segnare e vincere la partita. Per il resto mi sento bene – commenta ancora Ambrosino – e sono a disposizione del mister. Sicuramente non è stata la partita che volevamo fare, siamo dispiaciuti e guardiamo già alla prossima gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’attaccante. Ambrosino, prima rete: "Avrei preferito vincere»

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