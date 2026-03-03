Milan Futuro Vladimirov | Contento per il gol ma avrei preferito vincere la partita

Dopo la partita tra Milan Futuro e Folgore Caratese, terminata 1-1, il difensore del Milan Futuro Valeri Vladimirov ha commentato l'esito del match. Ha espresso soddisfazione per il gol segnato, ma ha anche precisato di aver preferito ottenere la vittoria. Le sue parole sono state rilasciate subito dopo la fine del confronto.

Domenica pomeriggio, il Milan Futuro affidato alla guida tecnica di Massimo Oddo è tornato in campo per disputare il big match della 26^ giornata della Serie D 202526 contro la prima in classifica. Parliamo, ovviamente, della Folgore Caratese dell'allenatore Nicola Belmonte. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri sono rientrati in campo nella seconda frazione con uno spirito diverso. Infatti, dopo poco, l'Under 23 rossonera ha pareggiato i conti grazie al gol di Vladimirov. Alla fine dei conti, i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più contro la Folgore, ma il pareggio fa abbastanza felici tutti. Nel post partita, l'autore della rete rossonera Valeri Vladimirov ha rilasciato alcune dichiarazioni.