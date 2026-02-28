Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha commentato il sorteggio di Nyon che ha assegnato alla squadra la sfida contro la Roma, sottolineando di aver preferito evitare questo confronto. La partita tra Bologna e Roma sarà una delle prossime in calendario, e Di Vaio ha espresso, subito dopo il risultato, alcune riserve riguardo a questa sfida, che si presenta come una delle più inaspettate.

Sarà Bologna-Roma. E sarà pure la sfida che nessuno sperava di dover affrontare. A ribadire le parole di Italiano nell’immediato post partita di Bologna-Brann, dopo il sorteggio di Nyon è il diesse rossoblù Marco Di Vaio. "L’avremmo evitato volentieri. La Roma è una grandissima squadra e questo incrocio, a questo punto del cammino, rende l’appuntamento un po’ meno europeo". E un po’ più italiano. Il problema è che in Italia il Bologna fatica e la Roma vola. Il problema è che all’esordio in campionato contro i giallorossi il Bologna ha perso e subìto. E il problema, forse, è che il Bologna si sta ritrovando, ma è ancora a metà del cammino tra ciò che era (una squadra offensiva) e ciò che vuole diventare (una squadra equilibrata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Di Vaio, tra dubbi e precedenti in Champions: "Avrei preferito evitare questo confronto"

