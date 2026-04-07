Latitanti scoperti e arrestati dalla Polizia durante le festività pasquali

Durante le festività pasquali, la Polizia di Padova ha individuato e catturato due latitanti. Uno dei due è un cittadino romeno di 42 anni, condannato a due anni di reclusione per reati legati a furti e traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno rintracciato i due uomini in diverse zone della città e li hanno portati in carcere. Le operazioni sono state portate a termine senza incidenti.

Durante i servizi rinforzati disposti dal questore Marco Odorisio all'Arcella è stato intercettato un 42enne romeno, in corso Australia un egiziano di 30 anni. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere Doppio colpo messo a segno nelle ultime ore dagli agenti della Questura di Padova. La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato due latitanti ricercati e condannati per reati predatori e in materia di stupefacenti, rispettivamente un cittadino romeno 42enne condannato a 2 anni di reclusione ed un cittadino egiziano 30enne condannato ad un anno e 4 mesi. I poliziotti della sezione "Volanti", nell’ambito dei potenziati servizi di... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Controlli della polizia durante le festività pasquali, stretta sui parcheggiatori abusivi: automobilisti sanzionatiComplessivamente, sono state identificate oltre 1300 persone, di cui 270 con precedenti, e sono stati controllati 600 veicoli, tra auto, moto e...

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Temi più discussi: Arrestato a Vietri sul Mare il boss latitante Roberto Mazzarella; Palmi, arrestati i latitanti Salvatore Etzi e Salvatore Palumbo; Everest, scoperto sistema di falsi soccorsi: turisti fatti ammalare per evacuazioni in elicottero; Cetraro, arrestato Luca Occhiuzzi dopo due anni di latitanza: accusato di tentato omicidio e estorsione mafiosa.

Latitanti scoperti e arrestati dalla Polizia durante le festività pasqualiDurante i servizi rinforzati disposti dal questore Marco Odorisio all'Arcella è stato intercettato un 42enne romeno, in corso Australia un egiziano di 30 anni. Per entrambi si sono aperte le porte del ... padovaoggi.it

Il termine latistanti scambiato per latitanti: l’incredibile errore dietro il flop di Gratteri a PlatìNel 2003 il pm fece arrestare 125 persone su 3.800 abitanti del paese calabrese. Alla fine soltanto otto indagati su 215 vennero condannati. Ma dietro la vicenda si cela un errore grottesco: Gratteri ... ilfoglio.it

Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Frosinone scoperti undicimila litri di gasolio contaminato da acqua, denunciati i gestori. #Frosinone #Cronaca #GuardiaDiFinanza - facebook.com facebook