Violento frontale tra auto tre persone coinvolte | una donna in ospedale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Villanuova sul Clisi si è verificato un incidente stradale frontale tra due auto, coinvolgendo tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una donna è stata trasportata in ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 8, causando disagi alla viabilità locale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Villanuova sul Clisi. Due le auto coinvolte e tre le persone rimaste interessate nello schianto, avvenuto intorno alle 8.10 lungo via Zanardelli.Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale, ma la.

Violento frontale sulla provinciale: ferite tre persone - Tre persone ferite, almeno una in modo grave: è questo il primo bilancio del violento schianto avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Sp78, a Lonato. bresciatoday.it

Lo schianto mortale nella serata del 9 gennaio sulla statale 275, tra Alessano e Lucugnano. L’uomo, insegnante in servizio a Specchia, ha perso la vita dopo un violento impatto frontale tra la sua auto e una Maserati. Lascia la moglie e due figli facebook

Secugnago - Violento frontale sulla via Emilia: una 58enne ferita e trasportata in ospedale in elisoccorso x.com

