Addio al professor Gaetano Aiello economista apprezzato a livello internazionale

Il professor Gaetano Aiello, noto economista e docente di Economia e gestione delle imprese all’Università di Firenze, è scomparso all’età di 68 anni. La sua morte è stata causata da un improvviso problema di salute durante una conferenza a Milano. Aiello era apprezzato per il suo contributo nel campo della teoria aziendale e aveva pubblicato numerosi studi che influenzano ancora oggi molti studenti e professionisti. La sua perdita rappresenta un vuoto nel mondo accademico e tra i colleghi.

Firenze, 20 febbraio 2026 – È morto l'economista Gaetano Aiello, docente di Economia e gestione delle imprese all'Università di Firenze. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nell'Ateneo e nel mondo economico e imprenditoriale toscano, dove era considerato un punto di riferimento per competenza scientifica e umanità. Nato a Catania nel 1961, Aiello aveva iniziato la sua carriera nell'Ateneo fiorentino nel 1990, diventando professore ordinario nel 2005. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: presidente del corso di laurea specialistica in Marketing della Facoltà di Economia dal 2004 al 2008, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali dal 2009 al 2012, poi direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (Disei) e membro del Senato accademico dal 2012 al 2020.