È con tristezza che Pistoia e la Montagna Pistoiese ricordano il professor Paolo Baldassarri, preside dell’Istituto Pacini per quasi trent’anni e figura di rilievo nel panorama culturale locale, in particolare alla guida della Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità, che ne apprezzava il contributo e l’impegno.

Pistoia, 19 gennaio 2026 – Profondo cordoglio per la città di Pistoia e per la Montagna Pistoiese per la morte del professor Paolo Baldassarri, per quasi trent'anni dinamico e apprezzato preside dell'Istituto tecnico Pacini di Pistoia e dal 1992 e per molti anni, alla guida della Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista di Pistoia, ente particolarmente attivo nel panorama culturale della città che perde una personalità illustre. Il professor Baldassarri aveva 81 anni, ora originario di San Marcello e aveva vissuto a Borgo San Lorenzo. Nella biografia in vita, scritta per lui da Antonio Frintino, dei tanti episodi raccontati anche l'impegno con cui, da studente universitario, si prodigò durante l’alluvione di Firenze per salvare libri, arredi, quadri preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Preside per 30 anni, addio al professor Paolo Baldassarri

