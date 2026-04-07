L' Ast di Ancona in prima linea sul tema della prevenzione grazie alle Comunita attive

L'Ast di Ancona si impegna nella promozione della prevenzione attraverso iniziative rivolte alle comunità locali. La collaborazione con diverse realtà del territorio mira a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini in attività di prevenzione. L’obiettivo principale è favorire l’informazione e la partecipazione diretta della popolazione sui temi di interesse sanitario e sociale. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità attive nel promuovere comportamenti corretti.

In occasione della Giornata mondiale a essa dedicata l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ribadisce il valore della salute come bene comune e della collazione tra cittadini, istituzioni e territorio ANCONA – L’Ast di Ancona in prima linea sul tema della prevenzione e lo sviluppo di “Comunità attive”. In occasione della Giornata mondiale della Salute che ricorre oggi, 7 aprile, sulla scia di ieri in cui si è celebrata la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ribadisce il valore della salute come bene comune e della collazione tra cittadini, istituzioni e territorio.... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Rotary club Chieti in prima linea sul tema salute e sicurezza sul lavoroUn convegno per approfondire la sicurezza nei cantieri edili, con un focus particolare sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e i...

“Ben…cammino”: l’ASL Benevento promuove salute, prevenzione e comunità attiveTempo di lettura: 2 minutiPromuovere stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e rafforzare il benessere delle comunità locali attraverso...

Temi più discussi: Concorso assistenti amministrativi diplomati all’Ast di Ancona, scadenza e prove; Alla Nuova Fenice l’assemblea per il bilancio preventivo Ast 2; Fabriano, esami istologici e referti in ritardo: Bando per assumere personale; Fabriano – Il caso. Esame istologico in ritardo, pazienti preoccuparti, medici esasperati.

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Concorso assistenti amministrativi diplomati all’Ast di Ancona, scadenza e proveC’è tempo fino al 16 aprile per candidarsi al concorso pubblico per assistenti amministrativi dell’Ast di Ancona, aperto anche ai diplomati ... quifinanza.it

Servizio Civile Universale: un progetto per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per vivere una esperienza di crescita personale al servizio della comunità volontari per AST Ancona e Fondazione Salesi durata 12 mesi contributo economico me - facebook.com facebook