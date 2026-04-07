L' Ast di Ancona in prima linea sul tema della prevenzione grazie alle Comunita attive
L'Ast di Ancona si impegna nella promozione della prevenzione attraverso iniziative rivolte alle comunità locali. La collaborazione con diverse realtà del territorio mira a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini in attività di prevenzione. L’obiettivo principale è favorire l’informazione e la partecipazione diretta della popolazione sui temi di interesse sanitario e sociale. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità attive nel promuovere comportamenti corretti.
In occasione della Giornata mondiale a essa dedicata l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ribadisce il valore della salute come bene comune e della collazione tra cittadini, istituzioni e territorio ANCONA – L’Ast di Ancona in prima linea sul tema della prevenzione e lo sviluppo di “Comunità attive”. In occasione della Giornata mondiale della Salute che ricorre oggi, 7 aprile, sulla scia di ieri in cui si è celebrata la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ribadisce il valore della salute come bene comune e della collazione tra cittadini, istituzioni e territorio.... 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Servizio Civile Universale: un progetto per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per vivere una esperienza di crescita personale al servizio della comunità volontari per AST Ancona e Fondazione Salesi durata 12 mesi contributo economico me - facebook.com facebook