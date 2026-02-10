Il Rotary club Chieti in prima linea sul tema salute e sicurezza sul lavoro

Venerdì 13 febbraio alle 17, il Rotary Club di Chieti ha messo in programma un incontro dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare imprenditori, lavoratori e cittadini sui rischi e sulle misure di prevenzione. La sala si riempirà di persone interessate a conoscere meglio le normative e le buone pratiche per tutelare chi lavora ogni giorno. Gli organizzatori sperano di coinvolgere più figure possibili, per rendere il tema più vicino alle esigenze di tutti.

Un convegno per approfondire la sicurezza nei cantieri edili, con un focus particolare sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e i relativi ambiti correlati . Il club ha organizzato per venerdì 13 febbraio, alle ore 17.30, presso S Hotel di Sambuceto un convegno dedicato al tema di grande attualità. "Nello specifico – afferma l'ingegner Giovanni Masciarelli, presidente del Rotary Club Chieti – verrà approfondita la sicurezza nei cantieri edili, con un focus particolare sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e i relativi ambiti correlati".

