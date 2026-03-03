Belén Rodriguez, nota figura della televisione italiana, vive in Italia da vent’anni senza aver ottenuto la cittadinanza. La questione ha suscitato scalpore tra il pubblico, poiché la showgirl è molto presente nel panorama mediatico nazionale. La mancanza del passaporto italiano ha generato domande e discussioni, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali o dettagli sulla vicenda.

La verità che sconvolge tutti: Belén Rodriguez, la regina della TV italiana, non ha la cittadinanza. E la colpa? Forse di De Martino. La storia SHOCK che fa discutere tutta Italia. Vent'anni in Italia e ancora niente passaporto italiano. Come è possibile? Stiamo parlando di Belén Rodríguez, la showgirl argentina più famosa d'Italia, che ad aprile si prepara finalmente a sostenere l'esame per ottenere la cittadinanza italiana. Sì, avete capito bene. Belén vive a Milano da oltre vent'anni, lavora qui, ha cresciuto i suoi figli qui. Eppure, fino ad oggi, non ha mai fatto richiesta ufficiale. La svolta arriva adesso: a inizio aprile sosterrà il test di italiano di livello B1 in una scuola internazionale milanese. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belén non è italiana? Lo scandalo che nessuno si aspettava: vent’anni in Italia e niente passaporto. Ecco perché

Leggi anche: Belen Rodriguez: nessuno si aspettava che dicesse questo su Maria De Filippi

Leggi anche: Perché l’editor AI di Google si chiama Nano Banana: la storia che nessuno si aspettava

Aggiornamenti e notizie su Belén non è italiana Lo scandalo che...

Discussioni sull' argomento Comunicazione Italiana; Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci a Sanremo 2026, duetto e testo cover di Baila Morena; Samurai Jay, il video di Ossessione è un omaggio a un cult del cinema: l'hai riconosciuto?; Samurai Jay da Mugnano a Sanremo: Duetterò con Belén e Roy Paci.

Andrea Pucci a Sanremo? Non avrebbe fatto politica, ingiusto insorgere per questioni ideologiche. Belen è femme fatale, Only Fun la umanizza: così i PanPersAndrea Pisani e Luca Peracino parlano di Pucci, politicamente corretto e della loro esperienza con Belen Rodriguez a Only Fun ... ilfattoquotidiano.it

La mamma di Samurai Jay ha preso il posto della voce di Belén Rodríguez - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci in ‘Baila Morena’ Codice Televoto: 23 x.com