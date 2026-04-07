L' ascesa alla felicità | alla libreria Macaione la presentazione del primo libroi di Danilo Dolci

Venerdì 10 aprile alle 17:30 si terrà presso la libreria Macaione a Palermo la presentazione del libro

Venerdì 10 aprile alle ore 17:30 alla libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro "Ascesa alla Felicità" di Danilo Dolci, la prima opera pubblicata dal grande sociologo, educatore, poeta e attivista italiano.Grazie all’impegno e al contributo generoso di alcuni amici, questo prezioso libro, il tassello per comprendere chi era “Danilo prima di Danilo”, è stato riportato alla luce, curato e ristampato in questa nuova edizione da Spazio Cultura Edizioni e presentato al pubblico come omaggio al pensiero di Danilo Dolci, in continuità con le sue azioni e suoi progetti, per fornire strumenti d’azione agli attuali e futuri coltivatori di speranze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Omaggio al pensiero di Danilo Dolci: L’ascesa alla felicità, una storia affascinanteVenerdì 10 aprile 2026 dalle 17:30 alle 19:30 Spazio Cultura Libreria Macaione Via Marchese di Villabianca 102, Palermo La prima opera pubblicata dal ... pressenza.com