Ciuridda alla libreria Tramontana la presentazione del sesto romanzo di Giankarim De Caro

Venerdì 27 febbraio alle 17:30 si tiene presso la libreria Tramontana a Palermo la presentazione di

A dialogare con l’autore palermitano, tra i nomi più apprezzati del panorama letterario nazionale, saranno Vincenza Conserva, Isidoro Farina e Daniela Martino. Le letture affidate a Fabrizio Giotti ed Erika Messina di ArtiComio APS arricchiranno l’incontro culturale, che prevede un ingresso libero. “Ciuridda”, sesto libro di Giankarim De Caro, è un romanzo doloroso, mistico e potente, capace di immettere il lettore in una dimensione vertiginosa, in cui la frontiera tra magia e realtà sfuma fino quasi a svanire.Un nuovo successo di critica e pubblico, dopo i grandi consensi degli acclamati “Malavita” e “Fiori mai nati” (2018), “Chianchieri” (2020), “Agatina senza pensieri” (2022) e “Romanzo tascio-erotico siciliano” (2024), tutti editi da Navarra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al caffè Santelìa la presentazione di “Ciuridda”, sesto romanzo dello scrittore palermitano Giankarim De CaroUna timida donna bussa alla porta di una sagrestia per confessarsi e denunciare tutto quello che accade nel villaggio, dominato da una consorteria...

Ritorna la rassegna letteraria “Un tè con l’autore”, apre Giankarim De Caro con "Ciuridda"Torna “Un tè con l’autore”, la rassegna letteraria ideata e curata da Rosa Di Stefano.