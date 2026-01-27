L’AlUla Tour 2026 ha preso il via con una prestazione di rilievo di Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek ha dimostrato immediatamente il suo stato di forma, segnando il primo risultato della stagione. L’evento segna l’inizio di un nuovo percorso per il ciclista e rappresenta un momento importante nel calendario competitivo internazionale.

Inizia nel migliore dei modi la stagione per Jonathan Milan. Esordio perfetto per il velocista della Lidl-Trek che timbra subito il cartellino nella prima tappa dell’ AlUla Tour 2026. Lo sprinter azzurro domina la volata ristretta ad AlUla Camel Cup Track ed è ovviamente leader della classifica generale. Dopo una prima parte di gara non del tutto entusiasmante la corsa si è animata a circa 50 chilometri dal traguardo. Prima una caduta ha fermato Jan Christen, uno dei favoriti in chiave classifica generale. Successivamente, visto il vento laterale, sono iniziati i ventagli nel plotone con un drappello di una ventina di corridori che è riuscito ad evadere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - AlUla Tour 2026: Jonathan Milan timbra subito il cartellino alla prima uscita stagionale

Approfondimenti su AlUla Tour

Il 2026 a Milano si apre con l'AlUla Tour, una gara che coinvolge 119 corridori di sette team WorldTour.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su AlUla Tour

Argomenti discussi: Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volata; L'AlUla Tour 2026 apre le corse del golfo: Jonathan Milan cerca le prime vittorie; AlUla Tour: ecco le 5 tappe, i favoriti e dove vedere la corsa in diretta; AlUla Tour 2026: Milan e Bettiol tra i 14 azzurri al via.

ALULA TOUR. DA OGGI SFIDE A TUTTA VELOCITA' CON MILAN CHE TESTA LA SUA NUOVA POSIZIONE IN VOLATALa nuova frontiera del ciclismo mondiale è l’Arabia. Scatta oggi l’AlUla Tour, partendo dalla città, non lontano dal Mar Rosso, che si trovava sulla via dell’incenso e ha reperti archeologici ... tuttobiciweb.it

Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volataMartedì il via con la prima di 5 tappe: partono 17 formazioni da 7 corridori, in totale 119 corridori, con sette team WorldTour ... gazzetta.it

Milan, il 2026 inizia dall'AlUla tour. Ed è subito l'uomo da battere in volata - facebook.com facebook

AlUla Tour 2026 kicks off January 27–31 with UCI 2.Pro status, five stages from sprints to a final uphill test. Our preview covers the route, top favorites, and UCI points race. Read the full analysis here: x.com