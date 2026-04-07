Tra il 7 aprile 2026 e le festività di Pasquetta, il territorio lecchese ha subito un grave sovraffollamento che ha causato il collasso della viabilità e delle strutture ricettive. L’arrivo di un numero elevato di visitatori nel Lario e nelle aree montuose ha portato a criticità nelle strade e negli alloggi, creando disagi significativi per residenti e turisti. La situazione si è verificata durante un periodo di grande afflusso di persone verso queste destinazioni.

Il Lecchese registra un collasso della viabilità e delle strutture ricettive tra il 7 aprile 2026 e le festività di Pasquetta, a causa di un afflusso massiccio di visitatori verso il Lario e le zone montuose. Il fenomeno dell’overtourism colpisce duramente i borghi e le infrastrutture regionali, spingendo i flussi turistici oltre la capacità di gestione locale. Il clima mite, caratterizzato da sole e assenza di vento sulle rive del lago, ha favorito un riempimento totale delle strutture nell’area lecchese. Parallelamente, le ultime nevicate hanno reso attrattive le piste della Valsassina, portando a una saturazione completa dei posti letto sia in quota che a valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lario in tilt: tra overtourism e neve, il Lecchese è al collasso

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