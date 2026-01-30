San Valentino gourmet tra Como e Cernobbio in riva al Lario

Serata romantica tra Como e Cernobbio, con ristoranti che preparano menu speciali per San Valentino. Coppie e turisti si godono la vista sul Lago di Como, tra piatti raffinati e atmosfere intime. Molti locali hanno già esaurito i posti, e l’interesse cresce in vista della festa. È una notte dedicata alle emozioni, con il lago che fa da sfondo e il mare di luci delle ville illuminate.

Ecco una selezione di esperienze esclusive per vivere la serata più romantica dell'anno sulle rive del Lago di Como. Dalle raffinate cene gourmet ai soggiorni in camere accoglienti con vista sul suggestivo paesaggio lacustre, gli innamorati potranno scegliere soluzioni pensate per regalare momenti indimenticabili. L'Albergo Terminus, edificio del '900 fronte Lago che conserva elementi originali in stile Liberty e richiami alla Belle Époque, offre soggiorni e cene d'autore in un contesto altrettanto elegante. Le sue camere e suite garantiscono comfort e privacy, mentre il Bar delle Terme, cuore dell'offerta gastronomica, accoglie gli ospiti con una cena firmata dall'Executive Chef Alessandro Rinaldi.

