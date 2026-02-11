L’Archivio statale prenderà il nome di Archivio nazionale
L’Archivio centrale dello Stato potrebbe presto cambiare nome. La proposta di legge in discussione prevede di rinominare l’istituzione in “Archivio nazionale”. La decisione potrebbe entrare in vigore già nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La modifica mira a rendere più chiara la funzione dell’archivio e a semplificare il suo riconoscimento pubblico.
La denominazione dell’Archivio centrale dello Stato potrebbe cambiare. È quanto prevede la proposta di legge C. 2159, presentata alla Camera dei deputati il 3 dicembre 2024 dal parlamentare Alessandro Amorese (FdI), come risulta dal testo depositato negli atti parlamentari di Montecitorio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Archivio Statale
Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto
L’Archivio di Stato di Chieti apre le sue porte alla cittadinanza giovedì 18 dicembre, offrendo un'occasione per scoprire il lavoro quotidiano dell’istituto e le attività svolte nel corso dell’anno.
Un archivio per non dimenticare: online la "Memoteca", archivio digitale della memoria storica della città
Garlasco nera: prima di Chiara Poggi (1920 1988) | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG
Ultime notizie su Archivio Statale
Argomenti discussi: L’Archivio statale prenderà il nome di Archivio nazionale; Sul web arriva Cronaca di Ameno, l'archivio storico digitale del paese sul Lago d'Orta; Prende forma il nuovo asilo nido: approvato il primo stato di avanzamento dei lavori; Grumo, distributore di carburante prende fuoco sulla statale: pulmino distrutto dalle fiamme, nessun ferito.
Archivio storico valnontey valmiana la fermedugranparadis - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.