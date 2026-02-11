L’Archivio statale prenderà il nome di Archivio nazionale

L’Archivio centrale dello Stato potrebbe presto cambiare nome. La proposta di legge in discussione prevede di rinominare l’istituzione in “Archivio nazionale”. La decisione potrebbe entrare in vigore già nei prossimi mesi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La modifica mira a rendere più chiara la funzione dell’archivio e a semplificare il suo riconoscimento pubblico.

La denominazione dell’Archivio centrale dello Stato potrebbe cambiare. È quanto prevede la proposta di legge C. 2159, presentata alla Camera dei deputati il 3 dicembre 2024 dal parlamentare Alessandro Amorese (FdI), come risulta dal testo depositato negli atti parlamentari di Montecitorio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

