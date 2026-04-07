Dopo diciassette anni dal terremoto del 2009, L’Aquila ha raggiunto l’85% di completamento nella ricostruzione privata. Questa percentuale indica un avanzamento significativo nel processo di ricostruzione delle abitazioni danneggiate o distrutte dall’evento sismico. L’obiettivo di superare le fasi di emergenza si avvicina, segnando un momento importante per la città. I dati sono stati comunicati dalle autorità competenti, che monitorano l’andamento dei lavori.

L’Aquila segna un passo decisivo verso il superamento dell’emergenza a diciassette anni dal sisma del 2009. I dati aggiornati al 7 aprile 2026 mostrano una ricostruzione privata che ha raggiunto l’85% di avanzamento fisico, con un rilascio di contributi che tocca quota 96%. Il recupero delle abitazioni nelle zone periferiche è quasi completo, salvo rari casi isolati. Questo dato riflette una spinta concreta verso la normalità abitativa per migliaia di cittadini aquilani. Sul piano finanziario, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) ha gestito un volume di risorse imponente. Sono stati erogati 6,8 miliardi di euro attraverso la chiusura di 29. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila vince la sfida: ricostruzione privata all’85%

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