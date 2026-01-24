Post alluvione versati 68 milioni per la ricostruzione privata FdI | Dal Governo Meloni fatti concreti e risorse vere

Dopo l’alluvione di maggio 2023, il Governo ha stanziato 68 milioni di euro per la ricostruzione privata. Giovedì sera, nel Salone comunale di Forlì, si è svolto un incontro per aggiornare cittadini e amministratori sui lavori e sui contributi disponibili. Un’azione concreta volta a supportare la ripresa delle zone colpite, evidenziando l'impegno delle istituzioni nel favorire una ricostruzione efficace e trasparente.

Alluvione, 400 milioni di euro per la ricostruzione. Buonguerrieri (FdI): "Attenzione e vicinanza al territorio"In seguito all’alluvione che ha colpito la regione, sono stati stanziati 400 milioni di euro per la ricostruzione.

