Bertram vince 85-78 | difesa solida batte la stanchezza

La Bertram Tortona ha superato la Vanoli Cremona con un punteggio finale di 85-78, in una sfida combattuta dove la fatica era evidente fin dal primo minuto. La vittoria è stata strappata a suon di difese solide e rimbalzi cruciali, nonostante una vena al tiro molto scarsa per i padroni di casa. Si tratta di un risultato fondamentale per il morale della squadra tortonese dopo le recenti fatiche legate alla Coppa Italia, confermando che la missione di tornare a vincere in campionato è stata portata a termine con successo. L’ombra della coppa e la resistenza cremonese. Il tecnico Mario Fioretti aveva temuto giustamente le scorie mentali lasciate da una splendida avventura nella Coppa Italia, e queste preoccupazioni si sono manifestate chiaramente sul parquet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

