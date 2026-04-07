Tra il 2021 e il 2025, la provincia dell’Aquila ha registrato una diminuzione significativa del problema dei cani randagi. Questa riduzione è stata raggiunta grazie a un aumento delle sterilizzazioni eseguite direttamente sul campo e a un incremento delle operazioni di adozione organizzate dall’Asl in collaborazione con i volontari. I numeri indicano un miglioramento nella gestione del fenomeno nel territorio.

La provincia dell’Aquila registra un calo significativo del randagismo tra il 2021 e il 2025, grazie a un incremento delle sterilizzazioni e a un aumento delle adozioni coordinate tra Asl e volontari. Il bilancio positivo di questo quinquennio è stato l’oggetto di un recente incontro cittadino. L’iniziativa, promossa dal Manager Paolo Costanzi per consolidare il legame con chi opera nel sociale, ha la partecipazione del direttore del dipartimento Prevenzione, Massimo Ciuffetelli, e di Luigi Petrucci, responsabile del servizio sanità animale. I numeri raccontano una trasformazione concreta della gestione animale sul territorio. Nel 2021, i cani che entravano nel canile sanitario della Asl erano 1418; entro il 2025, questa cifra è scesa a 922, segnando una diminuzione di 496 ingressi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila vince contro il randagismo: sterilizzazioni in volo

Stop al presidio contro il randagismo di Barcellona, Sciotto: "La Regione faccia subito chiarezza sulle responsabilità”“La sospensione delle attività di prevenzione e di lotta al randagismo presso i locali dell’ex Mattatoio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è un...

L’Aquila vince la sfida: ricostruzione privata all’85%L’Aquila segna un passo decisivo verso il superamento dell’emergenza a diciassette anni dal sisma del 2009.

Temi più discussi: CUS L’Aquila vince il big match e resta in vetta alla Serie C femminile; Superhumans vince la gara indetta da MAXXI L’Aquila; Superhumans vince la gara per la comunicazione del Maxxi L’Aquila; Vince solo la Rugby L’Aquila, il Paganica pareggia e l’Isweb Avezzano perde.

CUS L’Aquila vince il big match e resta in vetta alla Serie C femminileCUS L’Aquila rimonta Progetto Volley e vince 3-1: capolista della Serie C femminile a tre giornate dalla fine. laquilablog.it

Referendum, ribaltone a L’Aquila: nel laboratorio della destra vince il No. Sì avanti nelle frazioniCi saranno molti risultati da analizzare in questa tornata referendaria e servirà tempo per comprenderli fino in fondo. Ma uno, già adesso, parla chiaro: L’Aquila ... laquilablog.it

Finale al “Gran Sasso D’Italia”. Il Notaresco vince e convince nel difficile scontro diretto contro L’Aquila. - facebook.com facebook