Stop al presidio contro il randagismo di Barcellona Sciotto | La Regione faccia subito chiarezza sulle responsabilità
Il presidio contro il randagismo a Barcellona è stato sospeso a causa di problematiche igienico-sanitarie riscontrate. Sciotto invita la Regione a fare chiarezza sulle responsabilità, evidenziando la necessità di interventi chiari e tempestivi per garantire la sicurezza e la tutela degli animali e dei cittadini. La sospensione rappresenta una misura temporanea, in attesa di soluzioni più adeguate e condivise.
“La sospensione delle attività di prevenzione e di lotta al randagismo presso i locali dell’ex Mattatoio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è un atto dovuto a fronte di gravi criticità igienico-sanitarie accertate. Ma ciò che è inaccettabile è che si sia arrivati a questo punto senza che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
