Stop al presidio contro il randagismo di Barcellona Sciotto | La Regione faccia subito chiarezza sulle responsabilità

Il presidio contro il randagismo a Barcellona è stato sospeso a causa di problematiche igienico-sanitarie riscontrate. Sciotto invita la Regione a fare chiarezza sulle responsabilità, evidenziando la necessità di interventi chiari e tempestivi per garantire la sicurezza e la tutela degli animali e dei cittadini. La sospensione rappresenta una misura temporanea, in attesa di soluzioni più adeguate e condivise.

