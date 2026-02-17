Il tennista pensa di aver sbagliato e urla ma vince il punto L'arbitro lo punisce e perde la partita

Daniel Altmaier si arrabbia e urla dopo aver sbagliato un colpo durante il match contro Lajovic, al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Il tennista pensa di aver colpito bene e festeggia il punto, ma l’arbitro interviene e lo penalizza, portando alla sua sconfitta. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti spettatori, che hanno assistito a un episodio di tensione in campo.

