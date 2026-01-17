Nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, Napoli e Sassuolo si sono affrontati con i partenopei che hanno conquistato una vittoria per 1-0. La gara ha visto il ritorno ai tre punti per il Napoli di Conte, nonostante alcune assenze importanti. Di seguito, i voti, i protagonisti e le valutazioni dei calciatori di entrambe le squadre.

Voti, top e flop di Napoli-Sassuolo, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Si è tornati in campo subito per gli azzurri che in settimana saranno protagonisti anche in Champions League, contro i neroverdi di Fabio Grosso. Napoli-Sassuolo pagelle (ANSA) Calciomercato.it Pronti via, al 7mo per la precisione, da sinistra calcia forte Elmas che trova pronto alla respinta Muric, al centro dell’area di rigore Lobotka tira un missile e fa 1-0. Subito però i neroverdi reagiscono e si procurano l’occasione per riaprirla, palla profonda per Laurienté che viene lanciato sulla fascia, calcia e trova Milinkovic-Savic che respinge e Pinamonti non ne approfitta murato da Juan Jesus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 1-0: Conte torna ai tre punti, ma perde tre calciatori

Leggi anche: Sassuolo-Roma 0-1: Gasperini torna in vetta, tre punti targati Dybala

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili; PAGELLE Roma-Sassuolo 2-0: voti e tabellino Serie A 2025/2026; Roma-Sassuolo 2-0: Soulé gol e assist per Koné, Ferguson ko per infortunio; Roma-Sassuolo LIVE.

Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati - Dopo 3 pareggi di fila un Napoli non brillante batte di misura il Sassuolo: match- msn.com