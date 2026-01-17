PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO 1-0 | Conte torna ai tre punti ma perde tre calciatori
Nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, Napoli e Sassuolo si sono affrontati con i partenopei che hanno conquistato una vittoria per 1-0. La gara ha visto il ritorno ai tre punti per il Napoli di Conte, nonostante alcune assenze importanti. Di seguito, i voti, i protagonisti e le valutazioni dei calciatori di entrambe le squadre.
Voti, top e flop di Napoli-Sassuolo, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Si è tornati in campo subito per gli azzurri che in settimana saranno protagonisti anche in Champions League, contro i neroverdi di Fabio Grosso. Napoli-Sassuolo pagelle (ANSA) Calciomercato.it Pronti via, al 7mo per la precisione, da sinistra calcia forte Elmas che trova pronto alla respinta Muric, al centro dell’area di rigore Lobotka tira un missile e fa 1-0. Subito però i neroverdi reagiscono e si procurano l’occasione per riaprirla, palla profonda per Laurienté che viene lanciato sulla fascia, calcia e trova Milinkovic-Savic che respinge e Pinamonti non ne approfitta murato da Juan Jesus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Sassuolo-Roma 0-1: Gasperini torna in vetta, tre punti targati Dybala
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere
Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili; PAGELLE Roma-Sassuolo 2-0: voti e tabellino Serie A 2025/2026; Roma-Sassuolo 2-0: Soulé gol e assist per Koné, Ferguson ko per infortunio; Roma-Sassuolo LIVE.
Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati - Dopo 3 pareggi di fila un Napoli non brillante batte di misura il Sassuolo: match- msn.com
Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla Pinamonti - Decisivo sul tiro da fuori di Lipani, dimostra che oltre. tuttomercatoweb.com
Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0: neroverdi generosi, ma ancora a secco di reti - è chiamato ad uscire spesso alto non senza prendersi qualche rischio calcolato e non intendendosi all’inizio con Idzes, che parte più alto r ... canalesassuolo.it
MATCH REPORT - #NapoliParma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili [ @cla_damato] x.com
Genoa-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino di Goal.com: il solito Colombo e Leali per l'aggancio in classifica Da quando è arrivato De Rossi, Colombo (voto 7) si è ritrovato: Caprile non ha avuto scampo nel perfetto diagonale del primo tempo. Nella ripresa il porti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.